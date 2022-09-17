الرئيس السيسي يعزي الملك تشارلز الثالث هاتفيًا في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 سبتمبر 2022 08:31 مساءً - أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وايرلندا الشمالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس تقدم بخالص التعازي للملك تشارلز الثالث وحكومة وشعب بريطانيا في وفاة الملكة اليزابيث الثانية التي قدمت الكثير إلى شعبها وبلادها على مدار عقود، متمنياً سيادته كل التوفيق والسداد للشعب البريطاني الصديق فيما هو قادم.



وتقدم الملك تشارلز الثالث بالشكر للسيد الرئيس على هذه اللفتة الكريمة، والتي تؤكد على خصوصية العلاقات التقليدية بين البلدين الصديقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بموضوعات تغير المناخ، لاسيما في ضوء المبادرات المتعددة التي يرعاها الملك تشارلز الثالث في هذا المجال، إلى جانب استضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ COP27 في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.