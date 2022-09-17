عاجل.. الرئيس السيسى يعزى هاتفيا الملك تشارلز فى وفاة الملكة اليزابيث

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تقدم بخالص التعازى للملك تشارلز الثالث وحكومة وشعب بريطانيا فى وفاة الملكة اليزابيث الثانية التى قدمت الكثير إلى شعبها وبلادها على مدار عقود، متمنيا كل التوفيق والسداد للشعب البريطانى الصديق فيما هو قادم.

ومن جانبه، تقدم الملك تشارلز الثالث بالشكر الرئيس على هذه اللفتة الكريمة، والتى تؤكد على خصوصية العلاقات التقليدية بين البلدين الصديقين.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاتصال شهد مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بموضوعات تغير المناخ، لاسيما فى ضوء المبادرات المتعددة التى يرعاها الملك تشارلز الثالث فى هذا المجال، إلى جانب استضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ COP27 فى نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.