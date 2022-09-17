حياة كريمة فى الشرقية.. فعاليات ثقافية ضمن مبادرة أنت الحياة ببحر البقر 2

جدة - نرمين السيد - أطلقت مؤسسة حياة كريمة، اليوم السبت، اليوم الأول لمبادرة أنت الحياة بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وذلك فى عدد من المجالات المختلفة.





وعلى هامش المبادرة التى انطلقت اليوم من قرية بحر البقر 2، ساهمت وزارة الثقافة فى المبادرة من خلال فعاليات متنوعة، حيث قامت بالتركيز على توعية المواطنين، وتنمية العديد من الجوانب الفكرية والإبداعية لدى الفرد من خلال معرض الكتاب، بجانب ورش العمل الحرفية لتنمية مهارات السيدات والحصول على دخل دائم ومستقل. وجاء دور مسرح العرائس للأطفال ومسرحية كاملة للكبار محملا بعدد من الأخلاقيات والقيم النبيلة من نبذ العنف واحترام الآخر وتقبل الاختلاف وابراز قيم التعاون والإيثار. ويأتى على الهامش عدد من الأنشطة الترفيهية من عروض الأراجوز ورسم على وشوش الأطفال.

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