محافظ كفر الشيخ: رفع 192 طن قمامة بمراكز ومدن المحافظة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، اليوم السبت، أنه تم تنفيذ حملات نظافة ورفع القمامة والمخلفات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، فضلاً عن كنس وشفط الأتربة من جانبى عدد من الطرق ورفع كفاءة وتسوية الشوارع والميادين، بجميع المدن وقرى المراكز بالتنسيق والتعاون مع مسئولى ومشرفى قطاعات النظافة والمخلفات الصلبة والبيئة.





وأشار المحافظ، فى بيان اليوم السبت، إلى رفع إجمالى مخالفات تصل إلى حوالى 192 طنا، بمراكز كفر الشيخ وقلين وفوه ومطوبس والرياض والحامول وبلطيم ومسير وسيدى غازى،وفوه، ودسوق، والبرلس، ومصيف بلطيم، وذلك للحفاظ على البيئة وسلامة المواطنين، مؤكدًا على متابعته المستمرة لكافة القطاعات الخدمية سواء عن طريق الجولات الميدانية أو تقارير رؤساء المراكز والأحياء للتأكد من مدى توفير وتقديم الخدمات للمواطنين.

ووجه محافظ كفر الشيخ بتوفير الإمكانات اللازمة وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لرفع مستوى النظافة وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة بمراكز وقرى المحافظة، لافتًا إلى تكثيف حملات النظافة والتجميل والصيانة ورفع القمامة وإزالة المخلفات ورفعها من أماكن التجميع والحاويات بصفة يومية، لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة.

وفى سياق متصل، شهدت مركز ومدينة دسوق، عددا من الحملات ومتابعة لعدد من المشروعات الخدمية، منها استمرار أعمال تبطين الترع، والرصف بالإنترلوك بشوارع دسوق، وزراعة الأشجار، حيث أشرف رئيس المركز السيد عبدالستار على استكمال أعمال تأهيل وتكاسى ترعة تل الفراعين التابعة لقرية العجوزين بطول 4 كيلو و700 متر.

ومن ناحية أخرى، قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة إن مركز قادرون باختلاف بسيدى سالم نفذ تدريبات لتحسين اللياقة البدنية لذوى القدرات الخاصة، بتقديم برنامج رياضى خاص لتقوية عضلاتهم، وتنمية قدراتهم الإبداعية، وتقديم الدعم الكامل لهم، فى ظل اهتمام القيادة السياسية بدعمهم، واتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التى تذليل كافة العقبات التى تواجه دمجهم فى المجتمع.

وأضاف محروس - فى تصريح له - أن القائمين يعكفون على تطوير طرق التدريب وإعداد البرنامج الرياضى المصمم خصيصًا ليتناسب وقدراتهم البدنية ليحقق أهدافه ودمج الأنشطة الترفيهية على هامش التدريب لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة على تطوير قدراتهم البدنية، وتشجيع طفل ذوى الاحتياجات الخاصة على تحدى الإعاقة.