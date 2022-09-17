حياة كريمة فى الشرقية.. إطلاق ملتقى التوظيف فى بحر البقر 2 (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب "الإدارة العامة للمبادرات الشبابية"، وبالتنسيق مع حياة كريمة، ملتقى للتوظيف بمركز شباب "بحر البقر2" بمحافظة الشرقية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لتوفير فرص عمل للشباب بشركات القطاع الخاص، يأتى ذلك ضمن فعاليات حياة كريمة مبادرة "أنت الحياة" بمحافظة الشرقية.





وقال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بقرى حياة كريمة، وتحرص على توفير التدريبات المناسبة لتأهيل الشباب لسوق العمل، فى ظل اهتمام القيادة السياسية بتوفير كافة الاحتياجات بقرى حياة كريمة فى المحافظات.

ومن جانبها، أكدت منال جمال، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن استراتيجية الوزارة ترتكز أحد محاورها على المساهمة فى تدريب الشباب، وتوفير فرص عمل لهم، وهو نهج تحرص الوزارة على تنفيذه بصورة مستمرة من خلال التعاون مع منظمات العمل المدنى و القطاع الخاص، والتى تتوافر لديها فرص عمل للشباب، وإقامة ملتقيات توظيف تجمع تلك الجهات فى مكان واحد، تيسيراً على الشباب للتقديم عليها، و توفير فرص عمل مناسبة لهم.

بدأت فعاليات الملتقى التوظيفى بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى نائب محافظ الشرقية، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزاره مدير مديريه الشباب والرياضة بالشرقية، نانيس الناقورى مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، ومسؤولى التوظيف بالإدارة المركزية لتمكين الشباب، ومسئولى مبادرة توظيف مصر بالشرقية، وممثلى مبادرة حياة كريمة بالشرقية.

يأتى الملتقى التوظيفى من خلال مبادرة توظيف مصر بالتعاون مع شركة مايكروسوفت وكير مصر، والتى تضم مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة التى تساعد فى القضاء على البطالة، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب بمشاركة شركات القطاع الخاص.