محافظ جنوب سيناء يعلن قرب الانتهاء من إنتاج 20 ميجاوات من الطاقة الشمسية

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ جنوب سيناء خالد فودة، اليوم "السبت"، عن اقتراب إنتاج 20 ميجاوات من الطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ فى إطار تحويل شرم الشيخ مدينة خضراء صديقة للبيئة وتخفيض الانبعاثات الكربونية والاستعداد لمؤتمر تغير المناخ.





وأوضح فودة - فى بيان - أن المرحلة الأولى بالمحطة تنتج 10 ميجاوات تم الانتهاء من 95 % منها حتى الآن، وسيتم افتتاحها 30 سبتمبر الجارى، والمرحلة الثانية 10 ميجا وات، والتى سيتم البدء فيها قريبا، مضيفا أنه تم الانتهاء من محطة إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية من قبل شركة أبناء علام بقدرة 5 ميجاوات بنسبة 100 %، وشركة انفينتى 5 ميجا وات، شركة أنثرو وجيلا 5 ميجاوات بنسب تتراوح بين 60 إلى 65 %. وأشار المحافظ إلى أنه بذلك يصل إنتاج الكهرباء بشرم الشيخ 40 ميجاوات، بالإضافة إلى محطة شنايدر الموجودة حاليا والتى تنتج 5 ميجاوات، لافتا إلى أن ذلك جاء خلال تفقد محافظ جنوب سيناء اليوم محطة نبق " جلوبال" لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 40 ميجاوات على مرحلتين المقامة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

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