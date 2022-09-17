قطع مياه الشرب عن حى أول المحلة الكبرى 8 ساعات

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة المياه والصرف الصحى بمحافظة الغربية، أنه سيتم قطع المياه عن حى أول المحلة الكبرى اعتبارا من الساعة الـ11 مساء اليوم السبت وحتى السابعة من صباح الغد، وذلك لإجراء أعمال إصلاح خط المياه الرئيسى لمدينة المحلة الكبرى.





وأهابت الشركة - فى بيان اليوم - بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مشيرة إلى أنه تم توفير مياه شرب نقية بالمجان لسد حاجات المناطق المتضررة والقرى حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح.

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