حياة كريمة تطلق مبادرة أنت الحياة بمحافظة الشرقية (صور)

جدة - نرمين السيد - انطلقت اليوم، أول أيام مبادرة "أنت الحياة" بمحافظة الشرقية مركز الحسينية بقرية شهداء "بحر البقر2" عقب انطلاقها بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومى للمرأة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والجامعة البريطانية ووزارة الصحة ووزارة الثقافة.





وتستمر المبادرة لمدة 6 أيام بداية من اليوم 17 سبتمر وحتى 22 سبتمبر، وتم خلال اليوم الأول العديد من الفعاليات والورش بالتعاون مع الجهات الشريكة مثل مسرح الأطفال، ملتقى توظيف، قافلة طبية، استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات، المشورة الأسرية والتثقيف، ورش عمل حرفية، التوعية بمخاطر الإدمان. وتفقد أحمد عبد المعطى، نائب محافظ الشرقية، والوفد المرافق، فعاليات اليوم بحضور ندى خضر رئيس قطاع التنمية المتكاملة والمبادرات بمؤسسة "حياة كريمة"، وخالد جمال عبد الناصر مدير القطاع التنفيذى الميدانى بمؤسسة "حياة كريمة"، والعقيد أحمد أبو الوفا مدير فرع مؤسسة حياة كريمة بالشرقية، وسعيد عباس منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالشرقية، وهند جلال مدير إدارة التوعية بمؤسسة حياة كريمة، وهبة الشرقاوى مدير إدارة التعليم بمؤسسة حياة كريمة، ومنسقى ومتطوعى المؤسسة بمحافظة الشرقية.

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