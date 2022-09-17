رسامة 19 شماسا لكنيسة الشهيد مارى جرجس برأس غارب

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا إيلاريون، أسقف إيبارشية البحر الأحمر القداس الإلهى، اليوم السبت، فى كنيسة الشهيد مارى جرجس برأس غارب.



جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا إيلاريون، أسقف إيبارشية البحر الأحمر القداس الإلهى، اليوم السبت، فى كنيسة الشهيد مارى جرجس برأس غارب. وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة 19 من أبناء الكنيسة فى رتبة مرتل.

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