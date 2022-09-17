حياة كريمة فى أسوان.. الكشف الطبى على 3353 مواطنا فى قافلة طبية بقريتين

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجانى بمنطقة السيل التابعة لمركز أسوان، وقرية عزبة سليم التابعة لمركز كوم أمبو، ضمن المحور الصحى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وقال وكيل وزارة الصحة بأسوان الدكتور إيهاب عماد حنفى - فى تصريح اليوم السبت - إنه تنفيذا لتعليمات محافظ أسوان فقد تم تنظيم هذه القوافل الطبية على مدار يومين فى كل منطقة والتى شملت مختلف التخصصات الطبية والعلاجية والتوعوية، مشيرا إلى أنه تم إجراء الكشف الطبى على 3353 مواطنا ومواطنة مجانا.

وأضاف أنه جرى تقديم مختلف الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وصرف الأدوية المجانية أيضا، مع عقد ندوات توعية للأهالى تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.