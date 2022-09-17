قوافل «حياة كريمة».. فحص طبى لـ2700 مريض بالشرقية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد فوزى وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية، قامت إدارة القوافل بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بتنفيذ القافلة الطبية العلاجية المجانية بقرية العزازى القديمة التابعة لمدينة ومركز الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، والتى استمرت لمدة يومين 15_ 16 سبتمبر 2022.





أضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن القافلة اشتملت على العديد من التخصصات الطبية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط.

وأشار إلى أن القافلة نجحت خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبى المجانى على 2732 مريضا من أهالى القرية، بواقع 378 مريض فى تخصص الباطنة، 97 الجراحة العامة، 111 أمراض القلب والاوعية الدموية، 355 العظام، 639 الأطفال، 84 النساء والتوليد، 378 الجلدية والتناسلية، 34 تنظيم الأسرة، 243 أنف وأذن، 216 الرمد، 42 مسالك بولية، وتم صرف العلاج اللازم لهم مجانا، وتحويل 21 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية.

وأضاف أنه تم عمل جلسات تثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، وغيرها.

وقدم الدكتور خالد فوزى الشكر لمنسق القوافل بالمديرية، وجميع القائمين على هذا العمل لصالح المواطنين والمرضى بمحافظة الشرقية.