سكرتير المجمع المقدس يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من الخدام بالمعادى

جدة - نرمين السيد - شهد نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، اليوم السبت، حفل تخريج دفعة جديدة من فصول إعداد الخدام بالمعادى، وذلك فى كنيسة الشهيد مار جرجس بكوتسيكا "مقر المطرانية".





وبلغ عدد الخدام الذين تم تخريجهم 193 خادم وخادمة من 14 كنيسة، وذلك بعد اجتيازهم الاختبارات اللازمة خلال سنوات الدراسة. وحرص نيافة الأنبا دانيال فى كلمته على تهنئة الخدام الجدد مؤكدًا على احتياج الخادم الدائم للتعلم.

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