فارس.. أول قرية مستدامة وخضراء فى مصر (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى الإنفوجراف التالى يستعرض "دوت الخليج" استعداد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة التدخلات التنموية المستهدف تنفيذها فى قرية "فارس"، بعد اختيارها كنموذج للقرية الخضراء، حيث إنها حصلت على أعلى نسبة تقييم بين 1500 قرية، وتم وضع نحو 100 معيار لتطبيق النموذج.

وتتمثل المعايير فى توافر محطات صرف بمعالجة ثلاثية، وإنشاء محطات شمسية ووحدات بيوجاز وتبطين الترع، بالإضافة إلى تقديم القرية كنموذج ناجح للقرى الخضراء فى مؤتمر المناخ، كما أنها تمثل تجربة رائدة فى التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.