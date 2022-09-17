تحصين 27.7 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بقنا

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ قنا أشرف الداودى، اليوم السبت، أن مديرية الطب البيطرى بالمحافظة قامت بتحصين 72 ألفا و793 رأس ماشية خلال فعاليات الحملة القومية الثانية، لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع التى تم تنفيذها خلال الفترة من 14 يوليو الماضى، وحتى 15 سبتمبر الجارى.





وأضاف المحافظ - فى بيان اليوم - أن رؤوس الماشية التى تم تحصينها شملت "43 ألفا و434 أبقارا، و13 ألفا و294 جاموسا، و15 ألفا و684 أغناما، و381 ماعزا" بنسبة 79.2 % من إجمالى حصر روؤس الماشية بالمحافظة، لافتا إلى أن فِرق التحصين قامت بزيارة 233 قرية ونجع، لتحصين الحيوانات الموجودة بها، بنسبة 89؜ % من إجمالى قرى ونجوع المحافظة. من جانبه قال مدير عام الطب البيطرى بقنا الدكتور إبراهيم يوسف، إنه رغم انتهاء الحملة القومية، إلا أن المديرية مستمرة فى تقديم التحصين للحيوانات التى تخلفت عن التحصين، خلال فترة تنفيذ الحملة، وذلك بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية ضد الأمراض الوبائية الخطيرة، والعمل على رفع القدرة المناعية والإنتاجية للحيوانات، بما يعود بالنفع على صغار المربيين وأصحاب المزارع، وبما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم.

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