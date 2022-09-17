جمع الملايين من المواطنين.. مستريح في روض الفرج في قبضة الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 سبتمبر 2022 06:30 مساءً - تمكن رجال المباحث، من القبض على مستريح استولى على ملايين الجنيهات من المواطنيين بمحافظتى القاهرة وأسيوط، أثناء اختبائه بمنطقة روض الفرج، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، العديد من البلاغات ضد "أحمد.ح.ا" من مواطنين بمحافظات القاهرة وأسيوط والفيوم، بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بزعم قدرته على توفير شقق وأراضى، وهروبه من محل إقامته، وصادر ضده عدد من الأحكام القضائية فى القضايا أرقام 1923 لسنة 2021 حصر مركز شرطة الفتح بأسيوط، والقضية رقم 5748 لسنة 2018 مستأنف مركز الفتح، والصادر فيها حكم بالحبس لمدة 6 أشهر فى قضية تبديد، والقضية رقم 4548 لسنة 2020 مركز الفتح حبس لمدة 6 أشهر، و3 قضايا تبديد أخرى بأحكام متنوعة، وقضية ضرب رقم 17275 لسنة 2017 جنح مركز أبشواى فى الفيوم، والصادر فيها حكم بالحبس لمدة سنة.

ونجحت جهود رجال الأمن فى تحديد مكان اختبائه بمنطقة روض الفرج، وتم توجيه قوة أمنية تمكنت من القبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.