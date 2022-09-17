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رئاسة الجمهورية: 150 شركة وطنية تعمل فى إنشاء الخط الأول من القطار الكهربائى

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 سبتمبر 2022 06:30 مساءً - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة "الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل".
 
وأضاف "راضى" بأن 150 شركة وطنية تعمل فى إنشاء الخط الأول من القطار الكهربائي السريع بحجم عمالة حوالي 100 ألف عامل من مختلف التخصصات.
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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