وزير التعليم: تصحيح الامتحان المقالى للثانوية عبر تابلت المعلم

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 سبتمبر 2022 06:29 مساءً - قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الامتحان إلكتروني للثانوية العام، والذى تمثل الأسئلة فيه 70% الموضوعية (اختيار من متعدد) ويدوي للأسئلة المقالية 30%، وسوف يصحح المقالي عبر تابلت المعلم وفق Rubrics دقيقة، ولا يوجد تصحيح يدوى.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قال: المدرسة بيتك الثاني فحافظ عليها، زملائي وابنائي المعلمين، ما نسعى إليه هذا العام هو عودة الطلاب للمدرسة وأن تكون المدرسة مكاناً محبباً للطلاب وجاذباً لهم في جميع النواحي العلمية والثقافية والرياضية والفنية علي أن يجد كل طالب ذاته في المدرسه ليكون لدينا طالب معتز بذاته وفخور ببلادة ويقبل التعددية والتعامل مع الآخر وقادر علي التنافسية ويكونوا قيادات وعلماء للمستقبل نفخر ونعتز بهم ، وبناء شخص واعي وصالح ومتصالح مع ذاته ومستعد لخدمة وطنه.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: لعل استراتيجيات المساهمة والمشاركة هي من الاستراتيجيات الهامة والداعمة لجذب ابنائنا الطلاب ، ودعم روح المواطنة وحب الوطن لديهم ، لذا ادعوكم جميعاً بأداء الدور التربوي والاجتماعي المنوط بكم لجذب أبنائنا الطلاب للمدارس بحب وشغف، وأن يترسخ داخل وجدانهم.

