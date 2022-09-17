وزير التعليم: ما نسعى إليه هذا العام هو عودة الطلاب للمدرسة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 سبتمبر 2022 06:29 مساءً - وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة للطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد قائلًا: المدرسة بيتك الثاني فحافظ عليها، زملائي وأبنائي المعلمين، ما نسعى إليه هذا العام هو عودة الطلاب للمدرسة.

وأضاف حجازي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: نسعى لتكون المدرسة مكانًا محببًا للطلاب وجاذبًا لهم في جميع النواحي العلمية والثقافية والرياضية والفنية على أن يجد كل طالب ذاته في المدرسة، ليكون لدينا طالب معتز بذاته وفخور ببلادة ويقبل التعددية والتعامل مع الآخر وقادر على التنافسية ويكونوا قيادات وعلماء للمستقبل نفخر ونعتز بهم، وبناء شخص واعي وصالح ومتصالح مع ذاته ومستعد لخدمة وطنه.

وأضاف وزير التعليم: لعل استراتيجيات المساهمة والمشاركة هي من الاستراتيجيات الهامة والداعمة لجذب أبنائنا الطلاب، ودعم روح المواطنة وحب الوطن لديهم، متابعًا: لذا أدعوكم جميعًا بأداء الدور التربوي والاجتماعي المنوط بكم لجذب ابنائنا الطلاب للمدارس بحب وشغف، وأن يترسخ داخل وجدانهم بأن المدرسة هي بيتك الثاني.

وفي وقت سابق، حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، على متابعة استعدادات الإدارات التعليمية بالمحافظة، لبداية العام الدراسي المقبل 2022/2023، موجهًا القيادات بتذليل كافة الصعوبات أمام أبنائنا الطلاب، مؤكدًا أنه لا تطوير بدون الارتقاء بأداء المعلم وتدريبه، وهو الأمر الذي نعمل عليه من خلال إعداد حقائب تدريبية بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين، قائلًا: المعلم عمود الخيمة في عملية تطوير التعليم.