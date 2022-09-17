مدبولى يتابع إجراءات تنظيم المؤتمر الاقتصادى الذى كلف به الرئيس السيسى 

جدة - نرمين السيد - واصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، متابعة إجراءات تنظيم المؤتمر الاقتصادى الذى كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة ندى مسعود، مساعد وزيرة التخطيط، وشيرين الشرقاوى، مساعد وزير المالية.





وقال رئيس الوزراء إن خلال يومى الأربعاء والخميس الماضيين، تم عقد اجتماعين لمتابعة الاستعدادات الجارية للمؤتمر الاقتصادى الذى سيعقد بناء على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، حيث تم استعراض الأجندة والمحاور المبدئية المقترحة للمؤتمر، واليوم نواصل المتابعة بعد مراجعة هذه المحاور من الوزراء المعنيين. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، أن المؤتمر سيكون بمثابة فرصة لاستعراض ومناقشة التحديات فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن ثم الاتفاق على خريطة طريق للتعامل مع الملفات الاقتصادية، من خلال إجراء حوار مشترك مع مجتمع الأعمال، مضيفا: نحرص أن يكون هذا الحوار مثمرا وبناء، وسنستمع لمختلف الرؤى والتوجهات. وأشار إلى أنه خلال الفترة الحالية تتم متابعة ورصد كل ما ينشر فى وسائل الإعلام بشأن مستهدفات المؤتمر الاقتصادى، ونضع فى اعتبارنا جميع الآراء التى تستهدف خروج المؤتمر بنتائج إيجابية لمصلحة بلدنا.

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