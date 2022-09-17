فريق طبى بقنا ينجح فى استخراج «مقص» من صدر مريضة تبلغ 60 عاما

جدة - نرمين السيد - نجح فريق طبى بقسم جراحة القلب والصدر وقسم التخدير والعناية المركزة بمستشفيات قنا الجامعية فى استخراج جسم معدنى حاد "مقص" من الجدار الأمامى لصدر مريضة تبلغ 60 عاما، عن طريق التدخل الجراحى العاجل.





وأوضح المشرف على قسم جراحة القلب والصدر بطب قنا الدكتور محمود خيرى - فى تصريح اليوم السبت - أنه فور وصول المريضة إلى قسم استقبال الإصابات، أجريت الفحوصات الطبية اللازمة، والتى أظهرت وجود جسم معدنى حاد "مقص" اخترق الجدار الأمامى للصدر، حيث قام الفريق الطبى باستخراج المقص عن طريق التدخل الجراحى العاجل.

بدوره، قال مدير إحدى المستشفيات بالحرم الجامعى الدكتور محمد مبارك، إن المريضة بحالة جيدة وتتلقى العناية الطبية بالقسم الداخلى للمستشفى بعد خروجها من وحدة العناية المركزة.

من جانبه، قال المدير التنفيذى لمستشفيات قنا الجامعية الدكتور حجاجى منصور، إن ذلك يأتى فى إطار الخدمات الطبية المتقدمة التى تقدمها مستشفيات قنا الجامعية تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور على عبدالرحمن غويل عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بما يؤكد الحرص على تطوير العمل بالأقسام المختلفة من خلال رفع المستوى الأكاديمى والعملى لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.