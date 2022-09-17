جامعة أسوان: لا زيادة فى رسوم التسكين بالمدن الجامعية

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جامعة أسوان الدكتور أيمن محمود عثمان، أنه لا زيادة فى الرسوم المقررة لتسكين الطلاب المغتربين بالمدن الجامعية هذا العام وذلك فى إطار تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.





من جانبه أوضح الدكتور لؤى سعد الدين نصرت، نائب رئيس جامعة أسوان لشؤون التعليم والطلاب - فى تصريح اليوم السبت- إن الرسوم المقررة من قبل مجلس الجامعة تسدد مرة واحدة مع بداية التسكين وقيمتها 250 جنيها رسوم تسكين و100 جنيه خدمات إلكترونية لحساب مركز المعلومات بالجامعة.

كما يتم سداد 150 جنيها مقابل إقامة شهريا و200 جنيه مقابل التغذية باجمالى 350 جنيها شهريا، مشيرًا إلى أنه جارى فى المقابل وضع الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسى الجامعى الجديد على مستوى الكليات والمدن الجامعية والتى تضم هذا العام خمسة وحدات جامعية، تشمل وحدة صحارى، وحدة السيل، وحدة السماد ووحدة أبوالريش، وحدة دار الضيافة.

وأوضح أن الطاقة الاستيعابية للوحدات الخمس تشمل إقامة حوالى 3 آلاف طالب وطالبة، كما أنه يجرى حاليا عملية إحلال وتجديد الوحدة الجامعية بمنطقة مدينة ناصر بمدينة أسوان تمهيدا لتسكين عدد من الطلاب الوافدين.

وأوضح سعد الدين، أنه بالنسبة لشروط ومعايير التسكين فإنه يتم المفاضلة بين الطلاب المستجدين "الثانوية العامة" من حيث تاريخ الميلاد، أما الطلاب القدامى فيتم المفاضلة من حيث الأعلى تقديرا، منوها إلى أنه يتم استثناء ذوى الهمم والطلاب من مرضى القلب من هذه الشروط.

أضاف أنه يتم توفير خدمة - واى فاى - بالمبانى وصالات طعام وصالات لمراجعة الدروس والمذاكرة بالإضافة للخدمة الطبية على مدار 24 ساعة وذلك حرصا على صحة وسلامة الطلاب.