«حياة كريمة» تحتفل بتجهيز 100 عروسة من الفتيات المقبلات على الزواج بسوهاج

جدة - نرمين السيد - وذلك بحضور طارق الفقى محافظ سوهاج، والدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، واللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، وأحمد سامى القاضى نائب المحافظ، وخالد جمال عبد الناصر مدير القطاع التنفيذى الميدانى بمؤسسة "حياة كريمة"، ومحمود عمران مدير إقليم جنوب الصعيد، ومحمد كمال مدير فرع المؤسسة بسوهاج، وهشام الحداد منسق المحافظة، ومنسقى ومتطوعى المؤسسة بسوهاج.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهورى، وتلاوة بعض آيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة لرئيس القطاع التنفيذى الميدانى لمؤسسة "حياة كريمة"، ثم كلمة للمجلس القومى للمرأة، أعقبها عروض فنية وغنائية مقدمة من قصر ثقافة سوهاج.

وفى ختام الاحتفالية قامت مؤسسة حياة كريمة بتسليم أجهزة العرائس من الأجهزة الكهربائية والمنزلية لعدد 100 فتاة والتى شملت "ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، شاشة تليفزيون، وحقائب مستلزمات عروس، والمقدمة من مؤسسة حياة كريمة أحدى مؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.