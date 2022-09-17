محافظ الشرقية: مبادرة حياة كريمة شهادة ميلاد جديدة للقرية المصرية

وقال المحافظ - فى تصريح اليوم السبت - "إن أعمال التطوير الجارية بقرى المركز، والبالغ عددها 41 قرية و740 تابعا، تسير على قدم وساق"، مشيدا -فى هذا السياق- بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى تقديم القروض الميسرة للشباب قاطنى قرى "حياة كريمة"، لإقامة مشروعات حقيقية تساهم فى تحسين الدخل، بالإضافة إلى ما يقدمه من دورات تدريبية لفتح أسواق عمل جديدة للشباب والفتيات والمرأة المعيلة.
ومن جهته، قال مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة وائل العاصى "إن الجهاز فى الفترة من أول يناير وحتى نهاية أغسطس 2022 قام بضخ 10 ملايين و400 ألف جنيه لتمويل 403 مشروعات لتوفير 690 فرصة عمل بقرى "حياة كريمة"، كما قام بتنفيذ 21 ندوة للتعريف بدوره فى القرى المستهدفة".
وأضاف "كما تم تنفيذ دورة فى التسويق الإلكترونى لعدد 100 متدرب، وأخرى بعنوان "ولد فكرة مشروعك" لعدد 35 متدربا، وثالثة بعنوان "ابدأ مشروعك" لعدد 35 متدربا.
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