انعقاد ندوة عن الأمراض المهنية وإصابات العمل بالمنشآت الطبية فى الغربية

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة، تقريراً من مديرية القوى العاملة بالغربية، بشأن عقد ندوة توعية بعنوان "الأمراض المهنية وإصابات العمل فى المنشآت الطبية" وذلك بهيئة التأمين الصحى الشامل بسمنود ضمن مبادرة "صحتك غالية علينا" لتوعية العاملين من مخاطر بيئة العمل والأمراض المهنية وإصابات العمل والحوادث الجسيمة.





واوضح أحمد القللى مدير مديرية القوى العاملة بالغربية فى تقريره، أن الندوة تضمنت مخاطر بيئة العمل والإصابات الناتجة عنها والأمراض المهنية وكيفية اكتشافها وطرق التسجيل والتوثيق فى الإحصائيات الخاصة بالمنشأة وأهمية الشفافية فى المعلومات فى حال اكتشاف مرض مهنى أو تسجيل إصابة عمل وذلك لدورها فى تحليل المخاطر والوقايه المستقبلية و الحد منها فى بيئة العمل. وأضاف مدير المديرية، أن الندوة شارك فيها العاملين بمختلف الأقسام والأطباء وعدد من أعضاء لجان السلامة والصحة المهنية، ومدير وحدة التوعية والإعلام السيد السجاعى، ومحمود عبد الحليم مسؤول السلامة والصحة المهنية، وعصام فضة ممثل عن مكتب سمنود للسلامة والصحة المهنية.

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