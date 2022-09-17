عاجل.. الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات النقل

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء هشام السويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وحسبما صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات وزارة النقل. وأوضح السفير بسام راضى أن 150 شركة وطنية تعمل فى إنشاء الخط الاول من القطار الكهربائى السريع بحجم عمالة حوالى 100 ألف عامل من مختلف التخصصات.

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