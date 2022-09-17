الكاثوليكية تشارك فى افتتاح شجرة العذراء مريم 

وافتتح أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم السبت، شجرة السيدة العذراء مريم إحدى نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة، وذلك بعد الإنتهاء من مشروع ترميمها وتطوير المنطقة المحيطة بها، ما يأتى فى إطار مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين من المصريين والسائحين.
ويأتى هذا الافتتاح ضمن سلسلة الافتتاحات التى تقوم بها الوزارتين والتى بدأت فى عام 2021 بافتتاح أعمال تطوير موقع سمنود بمحافظة الغربية كأول نقطة يتم تأهيلها ثم تلاها عدد من النقاط هى تل بسطا بالشرقية وسخا بكفر الشيخ وسمنود بالغربية بالإضافة إلى أربعة أديرة بمدينة وادى النطرون ومحيطها العمرانى، ومنطقة جبل الطير بالمنيا.
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