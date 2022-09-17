إيبارشية شبين القناطر تنظم لقاء لمدرسى التربية الدينية المسيحية

جدة - نرمين السيد - نظمت إيبارشية شبين القناطر، اليوم السبت، ندوة عن الاحتياجات والتحديات التى تواجه مدرسى التربية الدينية المسيحية، بحضور نيافة الأنبا نوفير أسقف الإيبارشية، وذلك فى مقر المطرانية بمدينة شبين القناطر.





شارك فى الندوة موجهو ومدرسو المادة بالإدارات التعليمية لمناطق: الخصوص والخانكة وشبين القناطر وطوخ وقها. وألقى نيافة الأنبا نوفير كلمة عن أهمية دور مدرس التربية الدينية المسيحية، تلاها مناقشة بعض الاحتياجات الخاصة بتدريس المادة.

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