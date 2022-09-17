الإسكندرية: رفع كفاءة الطرق لتخفيف العبء عن المواطنين ولتحقيق السيولة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، أنه يتم العمل على رفع كفاءة الطرق بنطاق جميع الأحياء لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مطالبا بضرورة إعادة الشئ لأصله فى الشوارع التى تم الانتهاء من المشروعات الخدمية بها.





وأوضح الشريف - فى بيان اليوم السبت - أنه يتم العمل حاليا على إعادة الشئ لأصله وتنفيذ طبقة الأسفلت فى 10 شوارع بحى وسط وشارعين بحى الجمرك، وذلك عقب انتهاء شركات الخدمات من المشروعات الخدمية التى تقوم بها لخدمة تلك الشوارع، مشيرا إلى متابعته عن كثب نسب تنفيذ أعمال رصف الشوارع بجميع الأحياء وخاصة فيما يختص برفع كفاءة الطرق وترميم الشوارع المتهالكة. ومن جانبها أشارت المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة أنه خلال الأيام الماضية تم البدء فى عملية إعادة الشيء لأصله ووضع طبقة أسفلت والطبقة السطحية فى شوارع "الشهيد جواد حسنى – شارع جلال الرومى – شارع يوسف فهمى الجزايرى- وشارع الشيخ حافظ عثمان" بمنطقة الإبراهيمية وشوارع "شوارع محسن- والنهضة النوبية –وشارع شجرة الدر- والمعلم أيوب- وابن جعفر- وشارع ابن محسّن" بمنطقة محرم بك بحى وسط، وذلك عقب انتهاء شركتى الصرف الصحى والكهرباء من أعمالهما بتلك الشوارع، كما تم إعادة الشئ لأصله بشارعى "إسماعيل صبرى- وشارع مسجد سيدى تمراز" بالمنشية بنطاق حى الجمرك عقب الانتهاء من مشروع صرف صحى بهم.

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