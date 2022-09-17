التعليم: غدا بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية

جدة - نرمين السيد - وأصدرت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، بيانا صحفيا، تهنئ فيه الطلاب وأولياء الأمور، مطالبة الطلاب بالجد والاجتهاد من أجل إكمال التحصيل العلمى وتحقيق الآمال والنجاحات، مع ضرورة الإلتزام بتحية العلم وتعزيز روح الانتماء والوطنية.
وأكدت الوزارة أن موعد بدء العام الدراسى 2022/2023 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات، سيكون يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022، متمنية أن يكون عاما حافلا بالرخاء والإنجاز وعلاقات إنسانية طيبة وفى جو يسوده الألفة والمودة.
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