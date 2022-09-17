حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي.. بيان الحكومة العاجل قطع الشك باليقين

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهي التي نفت كل هذه الانباء، وأكدت انه لا صحة لما انتشر حول هذا الأمر وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بخصوص هذا الشأن، وأن كل شيء في المسيرة التعليمية لهذا العام يسير كما هو بدون تغيير.

وشددت على ضرورة استمرار نظام سنوات الدراسة كما هي بدون أي تعديل سواء في مرحلة التعليم الأساسي أو الثانوي، وناشدت أولياء الأمور بأن لا ينساقوا وراء مثل هذه الشائعات والأخبار المغلوطة، ويتم الحصول عليها من مصادرها الرسمية فقط.