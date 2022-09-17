انت الان تتابع خبر موعد صرف معاش تكافل وكرامة.. رابط موقع التضامن الاجتماعي هيسرها عليكم والان مع التفاصيل

رابط الاستعلام عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة

أوراق الحصول على معاش تكافل وكرامة صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

صورة شهادة الطلاق أو الزواج.

صورة شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة وتكون مميكنة.

صورة بطاقة التموين التي تخص العائلة.

صورة شهادة السجن لحالات الأب أو الأم. ويستعلم المستفيدين منه عن المعاش الشهري الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط ، ويكون بتسجيل رقم البطاقة واسم المستفيد و5 ملايين أسرة في مصر يحصلون على هذا المعاش، وهو يقدم بدعم يصل لـ 25 مليار جنيه بدلاً من 19 مليار جنيه، وتعد من أكثر الأشياء الذي يريد أن يحصل عليها الجميع.

رياض - احمد صلاح - يبحث الجميع عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة وهو المعاش الشهري المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي، ويستحقه الكثيرين من أصحاب الدخل المنخفض، ولذلك دشنت الوزارة الرابط الخاص بالاستعلام عنه بسهولة وسرعة.