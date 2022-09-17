انت الان تتابع خبر عاجل.. حقيقة زيادة مرتبات الموظفين.. اعرف جدول الصرف لشهر سبتمبر 2022 والان مع التفاصيل

حقيقة زيادة مرتبات الموظفين تكشفها الماليةونفت وزارة المالية كل ما انتشر حول زيادة مرتبات الموظفين في شهر سبتمبر 2022، وأكدت أنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بخصوص هذا الشأن، وتعد من أكثر الأشياء التي شغلت بال الجميع مؤخراً.

صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022

رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة المالية عن حقيقة زيادة مرتبات الموظفين وجدول الصرف لشهر سبتمبر 2022، وهي تكون لكل العاملين في الحكومة والذي يصل عددهم لـ 6 ملايين موظف يعملون داخل 66 مصلحة ووزارة ويكون على مدار يومين.

وسوف تقوم وزارة المالية بالبدء في صرف مرتبات سبتمبر 2022 في آخر الأسبوع الحالي، وبالتحديد يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 في 33 وزارة وهيئة ومصلحة، وتصرف مرتبات 33 وزارة ومصلحة وهيئة أخرى يوم الخميس 22 سبتمبر 2022، وتكون لجميع العاملين في المصالح والوزارات والهيئات الأخرى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من يوم 25 لـ 27 سبتمبر 2022.