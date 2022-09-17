انت الان تتابع خبر بالصور .. إصابة أكثر من 15 شخص في حادث تصادم بـ”الشرقية” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصيب 17 شخصًا بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث تصادم وقع صباح اليوم السبت، بين أتوبيس 26 بسيارة ملاكى بطريق فاقوس اكياد أمام الدراكة نطاق مدينة فاقوس بالشرقيةمن جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لـ”الشرقية” بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزي،, كما تم الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.