عضو بالاعتماد والرقابة الصحية: الجلطات الوريدية هى القاتل الصامت

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال جلسة بعنوان: "نظام الاعتماد وآليات الرقابة والمتابعة ودورها فى تعزيز سلامة المرضى"، والتى أدارتها نوران الغندور، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، فى الاحتفالية الكبرى التى تنظمها الهيئة تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمى لسلامة المرضى الذى يحتفل به العالم فى يوم 17 سبتمبر من كل عام.

كما تم استعراض تقييم تطبيق المعايير والمتطلبات فى المنشآت الصحية لتسجيل واعتماد المنشآت المتوافقة مع المعايير والمتطلبات، أو الرقابة على تطبيق المعايير والمتطلبات فى المنشآت الصحية المسجلة و المعتمدة، وكذلك الأهداف المستقبلية للهيئة.

وأشار أبو يوسف، إلى أن ضمان أمان وسلامة المريض وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة يتطلب اتباع المنشأة أدلة العمل الإكلينيكية وهو ما تعمل عليه الهيئة حاليا حيث احتفلت منذ أيام بإصدار أول معايير رعاية اكلينيكية خاصة بالجلطات الوريدية فى إطار مبادرة "لا للجلطات الوريدية".

كما أشار إلى أن الهيئة تعمل كذلك فى الوقت الحالى على إعداد خريطة معلوماتية صحية GIS للمنشآت المسجلة والمعتمدة بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع مختلف أطراف المنظومة الصحية.

وأضاف، أن الهيئة تستهدف تحقيق الرقابة بمؤشرات أداء ذات مستهدفات محددة للمنشآت الصحية المسجلة والمعتمدة وصولا لقواعد لمقارنات الأداء لمقدمى الخدمات الصحية، وذلك لتحقيق ضمان استدامة الأداء الذى يحقق سلامة المرضى ومقدمى الخدمة، ودعم المنشآت الصحية ببيانات من قواعد مقارنات الأداء من شأنها المساعدة فى التحسين المستمر للأداء، إلى جانب دعم واضعى الاستراتيجيات والسياسات الصحية فى الدولة بالبيانات والمعلومات اللازمة، وكذلك إعلام المجتمع بمستوى جودة وسلامة الخدمات المقدمة بالمنشآت الصحية لتحقيق مبدأ الشفافية.

وأكدت نوران الغندور، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن المعايير التى تضمن سلامة وأمان المريض تشكل 45% من كل دليل لمعايير المنشأة الصحية الصادر عن الهيئة على اختلاف أنواعها، إلى جانب المتطلبات الوطنية للسلامة NSR وهى أساسية وملزمة لأى منشأة صحية ترغب فى التسجيل أو الاعتماد حيث أن عدم النجاح فى متطلب واحد منها يفقد المنشأة فرصتها فى التسجيل او الاعتماد.

وأشارت إلى أن هناك 5 معايير تختص بالتعامل مع الأدوية والعقاقير الطبية؛ الأول يختص بالاختصارات التى يجب استخدامها والتى لا يجب استخدامها داخل المنشأة الطبية، والثانى يتحدث عن إعادة تنظيم وترتيب العقاقير الطبية لدى المريض، ومعيار خاص بالأدوية الخطرة وعالية التركيز وكيفية ضمان سلامة التعامل معها، إلى جانب معيار يخص الأدوية التى تنطق بنفس الطريقة أو متشابهة النطق والكتابة وكيفية الفصل بينهم لضمان عدم حدوث أى اختلاط فى صرف هذه الأدوية، وأخيرا معيار يهتم بسلامة تخزين الأدوية لضمان عدم حدوث أى استخدام غير آمن.

كما ناقش المؤتمر دور الهيئة فى منع الجلطات الوريدية فى جلسة بعنوان: "لا للجلطات الوريدية.. تدفق = حياة، رحلة بدأناها نحو هدف يستحق" تناول خلالها أحمد صفوت، عضو مجلس إدارة الهيئة مراحل المبادرة التى أطلقتها الهيئة.

أشار إلى أن الجلطات الوريدية هى القاتل الصامت فى كثير من الحالات التى تتلقى رعايتها فى المستشفيات خاصة حالات ما بعد الجراحة التى قد تؤثر على حركة المريض؛ فى حالة غياب عناصر المسح والتقييم للمرضى الأكثر عرضة لمخاطرها وما يتبعه من تشخيص وعلاج للجلطات الوريدية الموجودة بالفعل أو التى يوجد احتمالية لحدوثها، لافتا إلى أهمية الفعالية الإكلينيكية من خلال قياس نتائج كل إجراء طبى ومدى تحقيقه للنتائج المرجوة طبقاً لأدلة العمل الإكلينيكية والتى تمثل حجر الزاوية فى الحد من الجلطات الوريدية وتقليل مدد الإقامة بالمستشفيات.

أدار الجلسة الدكتور محمود زيد، مدير عام المكتب الفنى لرئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.