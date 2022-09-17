نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاتورة التليفون الارضي || سداد والاستعلام عن قيمة فاتورة شهر سبتمبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حددت شركة WE المصرية للاتصالات مواعيد دفع فاتورة التليفون الارضي لشهر سبتمبر 2022، وحددت مواعيد الاجراءات التي سيتم اتخاذها ضد المتقاعسين عن الدفع، وتتم المحاسبة عن استهلاك العملاء عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، وفي هذا السياق تتزايد معدلات البحث حول موعد السداد لفاتورة التليفون الأرضي تجنباً لفصل الخدمة عن المواطنين.

فاتورة التليفون الارضي

وأعلنت شركة WE أنه سيتم بدء التحصيل لرسوم سداد فاتورة التليفون الارضي من يوم 15 أكتوبر 2022، مع اعطاء فرصة سماح للعملاء لسداد فاتورة التليفون حتى يوم 14 نوفمبر 2022، وبداية من اليوم التالي 15 نوفمبر، سيتم تحويل الخدمة للاستقبال، وذلك لمن لم يقوموا بدفع قيمة المستحقات لفاتورة التليفون الأرضي عن شهر سبتمبر 2022.

موعد دفع فاتورة التليفون الارضي

وتمنح شركة المصرية للاتصالات فرص لعملائها بشكل دائم لسداد قيمة فاتورة التليفون الارضي حتى يوم 15 ديسمبر 2022، وبعد هذا التاريخ يتم فصل الخدمة بشكل مباشر وفرض الغرامات على المتأخرين والغير مسددين لقيمة فاتورة التليفون الارضي.

ويمكن لعملاء شركة WE الاستعلام الكترونيا عن فاتورة التليفون الارضي لشهر سبتمبر 2022 وذلك من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات، وادخال كود المحافظة متبوعاً برقم الهاتف لتظهر تفاصيل الفواتير المستحقة لسدادها، كما يمكن الاستعلام تليفونياً من خلا الاتصال بالرقم المختصر للشركة 19777.

دفع فاتورة التليفون الارضي

وأتاحت شركة المصرية للاتصالات WE عدة طرق لعملائها لتسهل إمكانية دفع فاتورة التليفون الارضي، والتي تشمل الآتي:

الدفع المباشر من خلال فروع شركة WE المنتشرة في جميع محافظات مصر.

الدفع من خلال مكاتب البريد المميكنة.

الدفع إلكترونياً من خلال موقع شركة WE.

الدفع من خلال خدمات الدفع الإلكتروني مثل (فودافون كاش، أو خدمة أمان، أو خدمة Bee).

الدفع من خلال ماكينات الصرف الآلي لجميع البنوك التي تدعم الدفع الإلكتروني.

الدفع من خلال خدمة سداد، أو خدماتي، أو خدمة ممكن، أو خدمة مصاري.

والجدير بالذكر أن شركة الاتصالات WE قامت يوم الخميس 15 سبتمبر بفصل الخدمة عن العملاء غير مسددين لقيمة فاتورة التليفون الارضي لشهر يوليو 2022، والتي تشمل استهلاك أشهر ابريل، ومايو، ويونيو، وبدأت الشركة في التحصيل منذ 15 يوليو الماضي، ومنحت عملاءها مهلة سداد بلغت ثلاثة أشهر قبل فصل الخدمة بشكل نهائي.