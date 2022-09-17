بطريرك الكاثوليك يفتتح العام الأكاديمى الجديد بكلية العلوم الدينية

جدة - نرمين السيد - ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهى، بمناسبة افتتاح العام الأكاديمى الجديد 2022-2023، بكلية العلوم الدينية بالسكاكينى، بكنيسة القلب المقدس بغمرة.





جاء ذلك بمشاركة المطران نيقولاس هنرى، سفير الفاتيكان بمصر، ونيافة الأنبا توماس عدلى، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبنى سويف للأقباط الكاثوليك، والأب أندراوس فهمى، عميد كلية العلوم الدينية بالسكاكينى، والأخت الراهبة مارى جوزيفا كرومل، مديرة معهد التربية الدينية بالسكاكينى.

شارك أيضًا عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وأعضاء هيئة التدريس، ودارسو، وخريجو الكلية.

وأعطى الأب البطريرك كلمة العظة، وقدم التهنئة لخريجى هذا العام، كما تمنى التوفيق للدارسين خلال العام الدراسى الجديد.

وعقب القداس الإلهى، تم تقديم العام الجديد، وتوضيح أهم المستجدات، بالإضافة إلى عرض الخطة الدراسية.

واختتم الاحتفال بتكريم الخريجين، والمتفوقين لهذا العام.