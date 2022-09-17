عاجل.. السيسى يتسلم أوراق اعتماد 13 سفيرا (صور)

جدة - نرمين السيد - وهم كالتالى: 1.كاثرين نوروجين كونجى سفيرة جمهورية مالاوى.

2. أوك سارون سفير مملكة كمبوديا.

3. ميكولا ناهورنى سفير جمهورية أوكرانيا.

4.حسن إبراهيم موسى سفير جمهورية إثيوبيا.

5.روبيرتو خيراردو إيبرت جروب سفير جمهورية شيلى.

6.سوشيل كومار لامسال سفير جمهورية نيبال.

7.إنغريد آمر سفيرة جمهورية إستونيا.

8.بولى إيوانو سفيرة جمهورية قبرص.

9.ايفان يوكل سفير الجمهورية التشيكية.

10.غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت.

11.ساشو بودلسنيك سفير جمهورية سلوفينيا.

12.أكسيل كارستن وابنهورست سفير أستراليا.

13.ألبارو إيرانثو جوتييريث سفير مملكة إسبانيا. وصرح السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالسفراء الجدد بالقاهرة، وقد عبر عن تمنياته لهم بالتوفيق فى مهامهم. وأكد الرئيس حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية مع دولهم فى المجالات كافة، مشددا على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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