” القومى للمرأة ” يتعاون مع حياة كريمة فى تنفيذ مبادرة ”...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 سبتمبر 2022 02:32 مساءً - يشارك المجلس القومي للمرأة فى فعاليات مبادرة «أنت الحياة» والتى تنطلق اليوم وتنفذها مؤسسة حياة كريمة كفعالية توعوية موسعة في محافظة الشرقية وتستمر لمدة ٦ ايام خلال الفترة من ١٧ وحتى ٢٢ سبتمبر الجارى بالتعاون مع المجلس و بمشاركة مجموعه من الوزارات والمؤسسات والجامعات ،وتتضمن مجموعه متنوعة من الأنشطة التي تهدف إلى رفع الوعى لدى اهالى قرية شهداء بحر البقر ٢ بمركز الحسينية بالمحافظة بعدد من القضايا الهامة والتى تمس حياتهم.

ويشارك المجلس القومي للمرأة بتنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة ضمن المبادرة والتى يأتى من اهمها ورش عمل حول التخطيط ما قبل الزواج والتثقيف الصحى والتغذية والرضاعة والنمو والتطور ودمج الإعاقة والتربية الإيجابية والتنشئة المتوازنة ، كذلك ورش عمل لتنمية المهارات والتدريب على الحرف اليدوية ، وخطوات بدء المشروعات علاوة على أسباب الادخار وكيفية وضع الخطط والاقتراض وإدارة الأموال وكيفية انشاء الموازنة البسيطة وكيفية استغلال الادخار والاقراض فى عمل المشاريع واستخدام المالية وإدارة المخاطر بالبنوك والتثقيف الرقمى " التحدى والتطبيق "، بالاضافة الى الأمسيات الثقافية