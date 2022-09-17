غدا.. وزير الخارجية يتوجه إلى نيويورك

جدة - نرمين السيد - يتوجه سامح شكرى وزير الخارجية، غدا الأحد، إلى نيويورك للمشاركة فى أعمال الشق رفيع المستوى للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى ستبدأ فعاليتها يوم 19 سبتمبر الجارى.





وفى تصريح للسفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن الدورة الجديدة للجمعية العامة تنعقد هذا العام فى ظروف دولية تحت عنوان "لحظة فاصلة: حلول تحويلية للتحديات المتشابكة"، فى ضوء التحديات التى يواجهها المشهد الدولى الحالى من قضايا مختلفة ومتشابكة مثل تغير المناخ، وأزمة الغذاء والطاقة العالمية، والأزمة الروسية الأوكرانية، فضلاً عن التطلع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وغيرها.

وعلى ضوء ذلك، فمن المنتظر أن تضطلع مصر بدور هام خلال هذه الدورة فى تناول كل هذه القضايا والتحديات، لا سيما لكونها تترأس المؤتمر المقبل لاتفاقية أطراف الأمم المتحدة لتغير المناخ.

وذكر أبو زيد، أن جدول أعمال وزير الخارجية يشمل المشاركة فى عدد من الاجتماعات الهامة والفعاليات، بالإضافة إلى اللقاءات الثنائية مع نظرائه من وزراء الخارجية والمسؤولين الدوليين.

ومن المنتظر أن يشارك الوزير سامح شكرى فى الاجتماع الوزارى لصيغة ميونخ لبحث سبل دفع عملية السلام بالشرق الأوسط، واجتماع وزراء خارجية مؤتمر التفاعل وتدابير الثقة فى آسيا، واجتماع وزارى حول "المياه لتحقيق الأمن الغذائى" برئاسة وزيرة التجارة الخارجية الهولندية، فضلاً عن اجتماعات وزراية خصوصا بالقضايا الإقليمية التى تضطلع فيها مصر بدورٍ رائد، مثل إفطار العمل الوزارى الذى يضم مجلس التعاون الخليجى والأردن والعراق واليمن، والاجتماع الوزارى للجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطينى AHLC، والاجتماع الوزارى لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، واللجنة الخماسية المصغرة حول اليمن، فضلاً عن الاجتماع الوزراى لمنتدى الحضارات القديمة برئاسة وزير خارجية العراق.

ومن ناحية أخرى، كشف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير سامح شكرى سيشارك فى عدد من الاجتماعات الهامة الأخرى مثل الاجتماع رفيع المستوى حول "أمن الغذاء" بالتعاون مع المجلس الأوروبى والاتحاد الإفريقى، والمائدة المستديرة حول "الاستقرار والتعاون الإقليميين بمنطقة الشرق الأوسط"، والحوار رفيع المستوى برئاسة وزير خارجية الصين حول "مبادرة التنمية العالمية".

كما سيشارك فى عدد اجتماعات تستهدف دفع آليات الحوار والتعاون بين دول الجنوب، كالاجتماع الوزارى لمجموعة الـ77 والصين حول أزمات الغذاء والوقود، واجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز، فضلاً عن الاجتماع الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامى.

هذا، ومن المنتظر أن يشارك السيد وزير الخارجية فى عدد من اللقاءات والقمم رفيعة المستوى المنعقدة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مثل الاجتماع الخاص بالحماية والعدالة الاجتماعية تحت رعاية السكرتير العام للأمم المتحدة، والاجتماع الخاص بإحياء اليوم الدولى للقضاء التام على الأسلحة النووية، واجتماع آخر حول الانتقال الناجح فى عمليات حفظ السلام الأممية، بالإضافة إلى اجتماع رفيع المستوى حول تغير المناخ.

واختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته، موضحا أن جدول أعمال السيد وزير الخارجية سوف يشمل العديد من اللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء الخارجية ورؤساء الحكومات والوفود المشاركة فى أعمال الجمعية العامة، وسيحرص على استعراض المواقف المصرية تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وكذلك الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، فضلاً عن إحاطة المسؤولين من الدول الأخرى لمسار عملية التطوير التى تشهدها مصر فى جميع المناحى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتأمين دعم المؤسسات التنموية والاقتصادية الدولية وشركاء مصر الاقتصاديين لعملية التحول الاقتصادى والتنموى التى تشهدها مصر حالياً.