بدء التقديم على 11 دورة مجانية بمراكز التدريب المهنى بسوهاج

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية القوى العاملة بسوهاج، بدء التقديم على (11) دورة تدريبية مجانية على مهن مختلفة بمراكز التدريب المهنى التابعة لها على أن يبدأ التدريب اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل.





جاء ذلك خلال التقرير الذى تلقته الوزارة من الدكتور هشام أبوزيد مدير المديرية والذى أوضح فيه أنه بعد اعتماد الخطة السنوية للدورات التدريبية، فقد أعلنت المديرية عن بدء التقديم على 11 دورة تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل فى مراكز التدريب المهنى الثلاثة التابعة للمديرية وهى: (المساحة والخرائط – وصيانة المحمول –وصيانة أجهزة الحاسب الآلى – وصيانة أجهزة التبريد والتكييف - والخياطة - والمشغولات اليدوية).

وأشار "أبو زيد" إلى أنه يشترط فى المتقدم الحصول على مؤهل عال أو فوق المتوسط أو متوسط، وأن يكون السن من 18 سنة حتى 45 سنة، منوهاً إلى أنه عند إتمام الدورة تدريبية يمنح المتدرب شهادة معتمدة بإتمام الدورة مختومة ومعتمدة من مديرية القوى العاملة، فضلا عن هدايا عينية للثلاثة الأوائل من كل دورة، وأن يكون لهم الأولوية فى فرص العمل التى توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها فضلا عن تأمين ضد إصابة العمل.

كما أوضح مدير المديرية أنه يتم تقديم الأوراق بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية: (مركز تدريب مهنى سوهاج – مركز تدريب مهنى الكوثر – مركز تدريب مهنى طهطا)، وذلك اعتباراً من من 15/9/2022 إلى 25/9/2022 وسيتم عمل مقابلات شخصية للمتقدمين للتدريب بكل مركز على حدة لاختيار أفضل الراغبين فى التدريب، على أن تبدأ الدورات التدريبية فى الأول من أكتوبر القادم.