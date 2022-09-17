بدء الكشف الطبى على الطلاب الجدد بجامعة القاهرة

واستقبل اتحاد طلاب جامعة القاهرة والطلاب القدامى، الطلاب الجدد للترحيب بهم ومعاونتهم على الانتهاء من إجراءات الكشف الطبى، وتوزيع نسخ من كتيبات تعريفية تتضمن نبذة عن تاريخ الجامعة وكلياتها، والأدلة التى أصدرتها الجامعة للتوعية بالفيروسات وطرق الوقاية منه.
وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن إجراء الكشف الطبى على الطلاب الجدد يستهدف الوقوف على حالتهم الطبية ومعرفة الحالات المرضية المختلفة، لتوفير الخدمة الطبية اللائقة لهم، وإنشاء ملف صحى لكل طالب طوال سنوات دراسته بالجامعة، مشيرًا إلى أن الحالات المصابة سيتم علاجها بالمجان، وذلك فى إطار سعى جامعة القاهرة إلى توفير أقصى درجات الحماية والوقاية لأبنائها، والحرص على مستقبلهم وسلامتهم.
ووجه الدكتور محمد الخشت، بضرورة توفير كافة سبُل الراحة للطلاب الجُدد أثناء الكشف الطبى، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة وتذليل العقبات التى تقابلهم، وتعدد عيادات الكشف، وتخصيص أماكن مغطاة لاستقبال الطلاب منعًا للتكدس، مع التشديد على الالتزام بكافة إجراءات وإرشادات الأمن والسلامة والمعايير الوقائية.
من جانبه، أوضح الدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، أن الكشف الطبى على الطلاب الجدد يستمر يوميًا، وذلك بمقر مستشفى الطلبة فى ميدان الجيزة، من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 11:30 ظهرًا (للطالبات)، ومن الساعة 11:30 ظهرًا وحتى الساعة 1:30 ظهرًا (للطلبة).
وأشار نائب رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة أنهت جميع الاستعدادات اللازمة؛ لاستقبال الطلاب الجُدد لإجراء الكشف الطبى عليهم، وتم تطوير آليات وإجراءات الكشف الطبى بما يساهم فى الحفاظ على سلامة وصحة جميع الطلاب المتقدمين، وعدم السماح بتواجد أولياء الأمور لتجنب التزاحم داخل وخارج المستشفى.
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