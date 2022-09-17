الأعلى لتنظيم الإعلام: الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية رسالة احترام

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 سبتمبر 2022 01:33 مساءً - أكد الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تعد رسالة من مصر للعالم بأنها تحترم حقوق الملكية الفكرية، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على أن يتم إطلاق هذه الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم السبت، حول الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وحضور كل من الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ورانيا النشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وكبار الصحفيين والإعلاميين.

وشدد جبر، على أن مصر تشجع العقول المبدعة فى جميع المجالات، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تم إعدادها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، و"رؤية مصر 2030"، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذى تتبناه الحكومة، وتحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة فى جميع المجالات.