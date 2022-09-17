التعليم تختتم المرحلة الثالثة من تدريب المدربين لناقلي الخبرة في مجال إدارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 سبتمبر 2022 01:33 مساءً - اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فعاليات المرحلة الثالثة من تدريب المدربين والتدريب الفني لناقلي الخبرة في مجال إدارة الجودة بالتعليم الفني.

جاء ذلك تماشيًا مع رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفني والارتقاء به محليًا وإقليميًا وعالميًا، والتحول نحو تعليم فني أفضل TE2.0 لتلبية احتياجات سوق العمل وتحسين جودته بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى إن قطاع التعليم الفنى قد أتم تنفيذ المرحلة الثالثة من إعداد وتأهيل (51) ناقل خبرة في مجال تحسين وإدارة الجودة بالتعاون مع مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر (TCTI) الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ).

تضمن البرنامج إعداد وتدريب مكثف على التخطيط وإدارة الجودة وأدوات التقييم والمتابعة ومراجعة الجودة بالإضافة إلى آليات تنفيذ المشروعات وإدارتها، كما تناول البرنامج تنمية مهارات المتدربين في مجال التدريب وتصميم وتطوير المواد التدريبية.

ضم البرنامج التدريبي نخبة من المعلمين وأعضاء التوجيه الفني في مختلف النوعيات بقطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ليصبحوا ناقلي خبرة مؤهلين على متابعة تنفيذ خطط تحسين الجودة بالمدارس الفنية المدعومة من المشروع، ودعم رقمنة عمليات إدارة ومتابعة الجودة؛ بالإضافة إلى تدريب الموجهين الجدد على أدوات الجودة وكيفية متابعتها وتقييمها ومتابعة خطط التدريب.