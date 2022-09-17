التعليم العالي والبحث العلمي: بروتوكول تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية وشركة أكديما

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 سبتمبر 2022 01:33 مساءً - استعرض د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا من د. منى عبداللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، حول توقيع المدينة بروتوكول تعاون مع الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما" .

وأشار التقرير إلى أن توقيع البروتوكول جاء تفعيلًا لاتجاه وزارة التعليم العالى والبحث العلمي لربط الأبحاث العلمية ومخرجاتها بالصناعة، ولرفع قيمة المكون المصري من المعرفة والخامات؛ لدعم الصناعات المصرية على مختلف قطاعاتها.

وأوضحت د. منى عبداللطيف أن مجالات التعاون بين الطرفين وفقًا للبروتوكول تشمل تطوير الأبحاث التى يمكن إجراؤها بين المدينة والشركة على المستوى الصناعي لتوطين صناعة المواد الأولية اللازمة لتصنيع المستحضرات الصيدلانية بجودة عالية، وإجراء المدينة لأبحاث تطبيقية مبنية على احتياجات الشركة، فضلًا عن قيام المدينة من خلال البروتوكول بالتقدم لمشاريع دولية وقومية وتكون الشركة أحد أعضاء فريق العمل؛ وذلك لإيجاد حلول تطبيقية ولتحسين الإنتاج والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية متخصصة لطلبة الجامعات على احتياجات الشركة للوصول لتلبية تلك الاحتياجات.

وأفاد التقرير بأن التعاون بين الجانبين جاء في ضوء الإمكانات والتجهيزات المعملية التى تملكها المدينة، وتمتع أعضاء هيئة البحوث بالخبرات والمعارف لخدمة مجال الصناعات الدوائية ودعمها بالأبحاث والاستشارات العلمية، مما يساهم في تخفيض نفقات الاستيراد التي تتكبدها الدولة، ودعم الاقتصاد القومي بمنتجات ومعارف مصرية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

وقع البروتوكول د. منى عبداللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية، ود. ألفت غراب رئيس مجلس إدارة شركة أكديما.

شهد مراسم توقيع البروتوكول د. محمد رشاد نائب مدير المدينة للشئون العلمية والبحثية، ود. عبير السيد عميد معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، ود. منى السيد عميد معهد بحوث البيئة والمواد الطبيعية، ود. منال علي رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية الطبية، ود. نهال الديب رئيس قسم بحوث المنتجات الدوائية الطبية، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة لشركة أكديما.

جدير بالذكر، أن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما" هي إحدى القلاع الصيدلانية في جمهورية مصر العربية في مجال الصناعات الدوائية من الشركات المملوكة للدولة وتساهم في ١٦ شركة من شركات الصناعات الدوائية التي تتنوع ما بين شركات صناعية، وشركات تقوم بإنتاج المنتجات المساعدة للصناعات الدوائية، وشركة للأبحاث والتطوير ودراسة التكافؤ والإتاحة الحيوية اللازمة لهذه الصناعة، وتقوم بتصدير منتجات شركاتها إلى ما يزيد عن ٦٠ دولة حول العالم.