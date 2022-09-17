”القوى العاملة ”:بدء التقديم على ”11” دورة تدريبية مجانية في مراكز...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 سبتمبر 2022 01:33 مساءً - أعلنت مديرية القوى العاملة بسوهاج عن بدء التقديم على (11) دورة تدريبية مجانية على مهن مختلفة بمراكز التدريب المهني التابعة لها على أن يبدأ التدريب اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل .

جاء ذلك خلال التقرير الذي تلقته الوزارة من الدكتور هشام أبوزيد مدير المديرية ،والذي أوضح فيه أنه بعد اعتماد الخطة السنوية للدورات التدريبية فقد أعلنت المديرية عن بدء التقديم على 11 دورة تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل في مراكز التدريب المهني الثلاثة التابعة للمديرية وهي ???? المساحة والخرائط – وصيانة المحمول –وصيانة أجهزة الحاسب الآلي – وصيانة أجهزة التبريد والتكييف - والخياطة - والمشغولات اليدوية ) .

وأشار " أبو زيد " إلى أنه يشترط في المتقدم الحصول علي مؤهل عالي أو فوق المتوسط أو متوسط ، وأن يكون السن من 18 سنة حتي 45 سنة، منوهاً إلى أنه عند إتمام الدورة تدريبية يمنح المتدرب شهادة معتمدة باتمام الدورة مختومة و معتمدة من مديرية القوى العاملة، فضلا عن هدايا عينية للثلاثة الأوائل من كل دورة، وأن يكون لهم الأولوية في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها ، فضلا عن تأمين ضد إصابة العمل.

كما أوضح مدير المديرية أنه يتم تقديم الأوراق بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية : ( مركز تدريب مهني سوهاج – مركز تدريب مهني الكوثر – مركز تدريب مهني طهطا )،وذلك أعتباراً من من 15/9/2022 إلي 25/9/2022 ، وسيتم عمل مقابلات شخصية للمتقدمين للتدريب بكل مركز على حدة لاختيار أفضل الراغبين في التدريب ، علي أن تبدأ الدورات التدريبية في الأول من أكتوبر القادم.