وزيرا السياحة والتنمية ومحافظ القاهرة يفتتحون زاوية حسن الرومى بعد ترميمها

جدة - نرمين السيد - افتتح أحمد عيسى وزير السياحة والآثار وهشام آمنه وزير التنمية المحلية وخالد عبد العال محافظ القاهرة، زاوية حسن الرومى بالخليفة، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمها وتطويرها ورفع كفاءتها.





رافقهم خلال الافتتاح كل من الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والأستاذ أحمد عبيد مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون مكتب الوزير وحمزة درويش الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية والسفير محمد حجازى مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولى والعميد هشام سمير مساعد الوزير لمشروعات الآثار والمتاحف والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار.

وخلال الافتتاح قام الوزيران والمحافظ بتفقد الزاوية والاستماع لشرح من الأستاذ عاطف الدباح مدير المكتب الفنى للامين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن أعمال الترميم والتطوير التى تمت بها.

وأوضح مصطفى وزيرى أن افتتاح زاوية حسن الرومى اليوم، يأتى فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تطوير وترميم المواقع الأثرية بمختلف عصورها التاريخية، مشيرًا إلى أنه تم توثيق الزاوية ككل من الداخل والخارج قبل البدء فى أعمال الترميم، ومن ثم البدء فى أعمال تنظيف وتكحيل العراميس بالواجهة الرئيسية والواجهة الجنوبية الغربية وللزاوية من الداخل، كما تم إزالة ورفع المخلفات والأتربة بالجهة الجنوبية، حيث تم الكشف عن الباب الجانبى الموجود بها أثناء الأعمال.

و قد شملت أيضًا أعمال الترميم ورفع الكفاءة للزاوية، ترميم الشبابيك الموجودة بالضريح، وتنظيف الباب الخشبى بالمدخل الرئيس، كما تم إزالة الأملاح الموجودة على الأحجار الداخلية، فضلا عن ترميم الشبابيك الجصية الموجودة، كما تم معالجة الشروخ التى كانت موجودة بالقباب واستكمال الأحجار المفقودة بالأرضية، كما تم عمل عزل كامل لسطح الزاوية حماية لها، وتبليط الممر الداخلى للزاوية ببلاطات رخامية.

وزاوية حسن الرومى هى إحدى المواقع الأثرية المسجلة فى عداد الآثار الإسلامية منذ عام 1951 وتقع بشارع سكة المحجر المتفرع من ميدان القلعة بالقرب من دار المحفوظات ويعود تاريخ إنشائها إلى عام 929هـ/1522م، شيدها خاير بك للشيخ حسن الرومى، وتتخذ شكل مستطيل حيث تبلغ مساحتها 10م × 9م، وتنقسم بواسطة عمودين بالوسط إلى ستة مساحات.

ويتنوع سقف الزاوية ما بين القباب الضحلة والمقبية، ويوجد بكل من الجانب الشرقى والغربى والجنوبى للزاوية صفين من النوافذ، ويتوسط المحراب جدار القبلة وهو محراب بسيط، وفى الركن الشمالى من الزاوية الضريح المدفون به حسن الرومى، يصعد له بدرجات سلم وهو ضريح الشيخ حسن الرومى، وله نافذة تفتح بالواجهة الخارجية الرئيسية الشمالية الغربية، وبوسط هذه الواجهة باب الدخول الرئيسى للزاوية وكان تتدلى من منتصفه سلسلة حديدية كان معلق بها عمود صغير يرمز للشيخ حسن الرومى الذى كان يلقب بشيخ العامود لالتزامه بالجلوس فى عمود محدد برواق الأتراك فى الجامع الأزهر الشريف قرابة أربع سنوات، كما عرفت الزاوية لذلك أيضا بزاوية العمود.