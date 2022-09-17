عاجل- حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائى.. أول تعليق من مجلس الوزراء

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الصف السادس الابتدائى اعتبارا من العام الدراسى 2022-2023، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار نظام سنوات الدراسة كما هو دون أى تغيير سواءً فى مرحلة التعليم الأساسى أو المرحلة الثانوية، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفى سياق متصل، تم اتخاذ الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسى الجديد 2022-2023، المقرر انطلاقه يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل، والتى يتمثل أبرزها فى تجهيز وصيانة المدارس وطباعة الكتب، مع العمل على إعداد جداول الحصص، وتسكين أسماء الطلاب فى الفصول الدراسية، فضلاً عن الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشى فيروس كورونا، حفاظًا على سلامة كافة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفى حالة وجود أى شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكترونى للوزارة moe.gov.eg، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء 01155508688 -01155508851 على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى [email protected]