وزيرا السياحة والتنمية ومحافظ القاهرة يفتتحون منطقة «شجرة مريم»

جدة - نرمين السيد - وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمها وتطوير المنطقة المحيطة بها، ما يأتى فى إطار مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين من المصريين والسائحين والمنطقة المحيطة بها.

ويأتى هذا الافتتاح ضمن سلسلة الافتتاحات التى تقوم بها الوزارتين والتى بدأت فى عام 2021 بافتتاح أعمال تطوير موقع سمنود بمحافظة الغربية كأول نقطة يتم تأهيلها ثم تلاها عدد من النقاط هى تل بسطا بالشرقية وسخا بكفر الشيخ وسمنود بالغربية بالإضافة إلى أربعة أديرة بمدينة وادى النطرون ومحيطها العمرانى، ومنطقة جبل الطير بالمنيا.

وخلال الافتتاح استمعا الوزيران إلى شرح مفصل حول أعمال الترميم والتطوير التى تمت بالمنطقة، حيث تم توفير مظلات ومقاعد للزائرين بما يتفق مع الجو العام للمنطقة، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية وتعريفية للمكان وإعداد وكذلك إتاحة الموقع للسياحة الميسرة من ذوى الهمم، كما تم إعداد مطويات باللغتين العربية والإنجليزية بطريقة برايل، وتوفير نظام تأمين من خلال تركيب بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة، ونظام حديث للإضاءة لإنارة المنطقة ليلا وإظهار أماكن الجمال بها، بالإضافة إلى رفع كفاءة الشوارع المؤدية للشجرة.

وخلال الزيارة تم كذلك عرض فيلم تسجيلى قصير عن مسار رحلة العائلة المقدسة.

وأعرب أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، عن سعادته بتطوير شجرة العذراء مريم واصفا إياه بالمكان المهيب، الذى سوف يقدم للزائرين بتجربة سياحية روحانية متميزة، وعن كامل تقديره للتعاون المثمر والبناء مع وزارة التنمية المحلية فى مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة والذى تم افتتاح عددا من النقاط منه خلال الفترة الماضية، الأمر الذى يؤكد على سير العمل بالمشروع على قدم وساق للانتهاء منه فى التوقيتات المحددة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية وما توليه الحكومة المصرية من أولوية كبرى لهذا المشروع.

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى اهتمام الدولة المصرية بإحياء مسار العائلة المقدسة، وتنفيذ أعمال التطوير الشامل للمسار بجميع المحافظات، حيث يعد هذا المشروع من أهم المشروعات التراثية والحضارية.

وأضاف أن وزارة السياحة والآثار تولى اهتماما سياحيًا وأثرياً كبيرا له، حيث يقوم المجلس الأعلى للآثار بترميم المواقع الأثرية الواقعة على هذا المسار بالإضافة إلى قيام الوزارة بتطوير الخدمات السياحية حول هذه المناطق ورفع كفاءة الطرق المؤدية لها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وجهاز التنسيق الحضارى لتأهيل كافة نقاط رحلة العائلة المقدسة وتكوين بنية تحتية، وإنشاء طرق جديدة لتمهيد دخول السيارات والأتوبيسات السياحية، وتوفير كافة الخدمات السياحية اللازمة.

ومن جانبه أعرب هشام آمنة عن سعادته بافتتاح واحدة من أهم نقاط مسار العائلة المقدسة فى موقع شجرة مريم، والذى يحتل مكانة خاصة فى قلوبنا جميعاً.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالدعم والجهد والتنسيق الذى شهدته عملية تطوير نقاط المسار الـ25 فى 8 محافظات (شمال سيناء – الشرقية – الغربية – كفر الشيخ – القاهرة – البحيرة – المنيا – أسيوط)، وبدعم وتنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والسياحة والآثار، وبجهود ومتابعة مستمرة من السادة المحافظين الذين أشرفوا على إتمام تأهيل تلك النقاط بمحافظات، لافتاً إلى أن هذا الجهد تم بالتعاون والتنسيق مع الكنيسة القبطية وتحت رعاية واشراف مباشر من البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

كما عبر هشام آمنة عن تقديره للجهود التى قام بها كل من محمود شعراوى وزير التنمية المحلية السابق ووزير السياحة والآثار السابق، واللذان كان لهما اسهاماً نحترمه ونقدره فى إتمام عملية تطوير وتأهيل مسار العائلة.

وأضاف "آمنة" إننا اليوم أمام إعلان استكمال ترميم وتأهيل أحد أركان مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة لتكتمل الصورة الكلية للمشروع الذى تم تحت رعاية وتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى وبدعم كامل من كافة وزارات وأجهزة الحكومة وبمتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء والذى قدم كل الدعم لإنجاح المشروع ووصوله للمرحلة الحالية.

وأضاف: والتى يمكن اليوم بعد افتتاحها أن نؤكد أن خط المسار بات مهيئا لافتتاح عالمى لواحد من أهم المعالم التراثية بل والإنسانية المتصلة بشعوبنا وبثقافتنا والتى تقدمها مصر مجدداً لتضاف لرصيد التراث العالمى ولتبهر العالم مجدداً كما أبهرته فى احتفالية افتتاح طريق الكباش ومن قبله نقل المومياوات من المتحف الكبير الى متحف الحضارة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود خالد عبدالعال محافظ القاهرة والقيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة والتى ساهمت بشكل فعال ليس فقط فى عملية تأهيل منطقة شجرة مريم وتطويرها، ولكن امتدت تلك الجهود لإتمام مشروع للصرف الصحى بشارع المطراوى بتكلفة حوالى 70 مليون جنيه، بالإضافة لما شهدته المنطقة عموماَ ضمن خطة الدولة من تطوير مرافق وطرق وكبارى ومحاور من بينها (محور المطرية ومحور بن الحكم) جعلت منطقة شجرة مريم قريبة وسهلة الوصول إليها ومحاطة بنطاق حضرى يليق بمقام المكان، وما يمكن لما يحققه من مكاسب للسياحة المصرية.

كما أشار هشام آمنة إلى الانتهاء من عملية طلاء 37 منزلا بالمنطقة المحيطة بمزار شجرة مريم، مشيداً بالجهود الذاتية من أهالى المنطقة والمجتمع المدنى وخاصة الجمعية الشرعية بالمطرية حيث بلغت تكلفة عملية الطلاء حوالى 5 ملايين جنيه، والتى يحمل إسهامها دلالات ورسائل تعكس قيمة مبادئ التعايش والتسامح والمحبة التى تجمع أهل مصر مسلمين وأقباط، وحرص مصر على الحفاظ على هذا الإرث العالمى الفريد.

ومن جانبه أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن مسار العائلة المقدسة من المشروعات القومية التى بذلت فيها الدولة جهدًا كبيرًا ليصبح مشروعاً سياحيًا ودينيًا يجذب ملايين السياح من كل دول العالم خاصة وأن مصر تنفرد بهذا المسار، مشيرًا إلى أن شجرة العذراء مريم من أبرز نقاط مسار العائلة المقدسة وتعرف باسم الشجرة المباركة، حيث استظلت بها مريم العذراء وابنها السيد المسيح عليهما السلام.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن عملية التطوير الذى قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة شملت عمل مشروع لمعالجة مشكلة الصرف الصحى بشارع المطراوى ومنطقة شجرة مريم بتكلفة 70 مليون جنيه، وتطوير المظهر الحضارى والهوية البصرية للمكان، ورفع كفاءة المنطقة المحيطة به وطلاء جميع العقارات المطلة على المزار.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم عمل صيانة وترميم ورصف المنطقة المحيطة بشجرة مريم وشارع المطراوى المؤدى إلى الشجرة، وطلاء واجهات العقارات المحيطة بها وتغيير أعمدة الإنارة، وتوحيد شكل اللافتات أعلى المحال بمنطقة الشجرة، والتنسيق مع أصحاب المحلات لفتح أنشطة تخدم المزار، كما تم تطوير ورفع كفاءة الحديقة الأمامية بمنطقة الشجرة بالتنسيق مع هيئة الآثار، بالإضافة إلى رفع كفاءة النظافة بالمنطقة وعمل حملات توعية للسكان بأهمية الموقع بالتنسيق مع المجتمع المدنى للحفاظ عليها.

كما أوضح مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن افتتاح شجرة مريم والمنطقة المحيطة بعد تطويرها سيكون نقطة جذب للسياحة خاصة فى ظل الدور الدينى الكبير والقدسية له كأحد نقاط رحلة العائلة المقدسة، مؤكدا على أنه من المتوقع أن تشهد المنطقة رواجا كبيرا وتسقبل شريحة كبيرة من محبى منتج السياحة الدينية، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار يعمل على قدم وساق لسرعة الانتهاء من أعمال ترميم باقى المواقع الأثرية بالمحافظات الثمانية التى تحتوى على نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة.

وأضاف أنه فى إطار رفع كفاءة خدمات الزائرين بالموقع تم تجهيز قاعة للعرض المرئى بها شاشة لعرض الأفلام والوسائط الإلكترونية التى تصور مسار رحلة العائلة المقدسة على أرض مصر، كما تم تطوير ورفع كفاءة دورات المياه ووضع مقاعد لاستراحة الزائرين ومظلات خشبية للحماية من حرارة الشمس، كما تم تطوير الحديقة المجاورة لمنطقة الشجرة وتمهيد الطريق المؤدى للموقع، وذلك بالتعاون مع محافظة القاهرة.

ومن جانبه قال العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف، إن أعمال تطوير شجرة السيدة العذراء مريم والمنطقة المحيطة بها شملت تخفيض منسوب المياه الجوفية والصرف الصحى حيث تم تركيب طلمبات لشفط المياه، بالإضافة إلى تنظيف ودهان سور المنطقة الأثرية من الداخل والخارج، وإجراء صيانة كاملة للأرضيات داخل أسوار منطقة شجرة مريم، كما تم استبدال بعض الدعامات الحاملة للشجرة وتركيب سور خشبى حولها لحمايتها بشكل دائم، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة منظومة الإضاءة بمنطقة شجرة مريم وتطوير منظومة التأمين حيث تم تزويد الموقع بكاميرات مراقبة وأجهزة إنذار.

وأوضح أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أن شجرة السيدة العذراء مريم تعد إحدى النقاط الهامة التى مرت بها العائلة المقدسة فى مصر، والتى تم تسجيلها فى عداد الآثار المصرية عام 1966، مشيرًا إلى أن الموقع الأثرى يتضمن الشجرة والبئر والمغارة، و أن مشروع التطوير شمل أيضا تطوير البطاقات التعريفية للأيقونات الموجودة بالساحة الخارجية للمنطقة الأثرية، بالإضافة إلى وضع لوحات تعريفية لمسار الزيارة بالشجرة من الداخل مع وضع خريطة عامة لمسار رحلة العائلة المقدسة ونقاطه وصور تعريفية لها بصفة عامة.

ومن جانبه قال المهندس عادل الجندى مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية بوزارة السياحة والآثار والمنسق الوطنى لمشروع إحياء رحلة العائلة المقدسة، إن مشروع تطوير شجرة السيدة العذراء مريم والمنطقة المحيطة شمل تطوير الممرات التى تصل بين موقع شجرة مريم والكنيسة الكاثوليكية المجاورة للموقع مما يعمل على إثراء التجربة السياحية لزيارة منطقة شجرة مريم، لافتا إلى أن فلسفة تطوير تلك النقاط تقوم على تطوير الموقع ومحيطه العمرانى من حيث طرق الوصول والخدمات السياحية و الهوية البصرية للموقع والمنطقة المحيطة ككل.

وأشار إلى أنه فى هذا الصدد تضمن مشروع تطوير موقع شجرة مريم على رصف الطرق المؤدية للموقع وتركيب لافتات إرشادية ومرورية تحمل جميعها شعار العائلة المقدسة الذى تم تصميمه بالتوافق مع ممثلى الكنيسة المصرية، وإعادة تأهيل الحديقة الأمامية للموقع الأثرى لتعمل كنقطة وصول سياحى لاستقبال زوار الموقع، بالإضافة إلى أعمال تطوير تأهيل المساكن الأهلية على طول مدخل المنطقة الرئيسى.



مسار رحلة العائلة المقدسة

يضم مسار رحلة العائلة المقدسة 25 نقطة تمتد لمسافة 3500 كيلو ذهابا وعودة من سيناء حتى أسيوط، حيث يحوى كل موقع حلت به العائلة مجموعة من الآثار فى صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع وفقا لما أقرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى مصر.

وبدأت رحلة دخول العائلة المقدسة من رفح بالشمال الشرقى للبلاد، مرورا بالفرما شرق بورسعيد، وإقليم الدلتا عند سخا بكفر الشيخ، وتل بسطا بالشرقية، وسمنود بالغربية، ثم انتقلت إلى وادى النطرون فى الصحراء الغربية حيث أديرة الأنبا بيشوى والسيدة العذراء "السريان"، والبراموس، والقديس أبو مقار.

ثم اتجهت بعد ذلك إلى منطقة مسطرد والمطرية حيث توجد شجرة مريم، ثم كنيسة زويلة بالقاهرة الفاطمية، ثم مناطق مصر القديمة عند كنيسة أبو سرجه فى وسط مجمع الأديان، ومنها إلى كنيسة المعادى وهى نقطة عبور العائلة المقدسة لنهر النيل حيث ظهرت صفحة الكتاب المقدس على سطح المياه، مشيرة إلى المقولة الشهيرة "مبارك شعبى مصر"، وصولا إلى المنيا حيث جبل الطير، ثم أسيوط حيث يوجد دير المحرق وبه أول كنيسة دشنها السيد المسيح بيده، ثم انتقلت إلى مغارة درنكة، ثم العودة مجددا إلى أرض الموطن عند بيت لحم.