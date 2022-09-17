الهجرة: إطلاق أول تطبيق إلكترونى يتضمن كل الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أنه جارٍ اتخاذ الخطوات التنفيذية من قبل الجهات التنفيذية المختصة وحصر كل التيسيرات القابلة للتطبيق مع وضع محفزات متنوعة لمواطنينا بالخارج، وكذا البدء فى إطلاق أول تطبيق إلكترونى يتضمن كل الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، بالتعاون مع كل الجهات المعنية، كما سيتضمن كل الامتيازات التى سيتم إتاحتها خلال الفترة المقبلة لمواطنينا فى مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال لقائها مع الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية لدى الوزارة والهيئة، لبحث سبل التعاون بشأن فرص استثمار المصريين فى وطنهم فى عدد من المجالات التى تتناسب مع اهتماماتهم واستراتيجية الوزارة، مع مناقشة كيفية تحفيزهم لزيادة مشاركتهم الاستثمارية، بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفى مستهل الاجتماع، أعربت السفيرة سها جندى عن بالغ امتنانها بلقاء رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وقالت إن هذا الاجتماع يستهدف مناقشة محور الاستثمار الذى كان من بين التوصيات التى خرج بها المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، والذى تبلور حول أن يتم إنشاء شركة مساهمة مصرية من أجل استثمار المصريين بالخارج فى المشروعات القومية الكبرى أو استثمار أموالهم فيها وإيجاد مزايا تشجعهم على تحويل مدخراتهم إلى مصر، لافتة إلى اهتمام دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بهذه التوصية وقرر اعتمادها ووجه بالتنسيق والتعاون بين وزارة الهجرة والجهات الحكومية المعنية للبدء فى تنفيذها.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن الجوائح والحرب الروسية الأوكرانية وآثار التغير المناخى بدأت تلقى بظلالها على الحياة اليومية فى كل دول العالم ما نتج عنه تغيير فى متطلبات الجاليات المصرية بالخارج سواء فى دول الخليج العربى أو أوروبا ودول أمريكا الشمالية، بالتوازى مع ما يجرى فى مصر من تنمية وتطوير وبناء فى كل المجالات والذى بالتأكيد ساهم فى تغيير رؤيتهم وعزز الرغبة لديهم فى الاستثمار داخل وطنهم.

وأشادت السفيرة سها بالتعاون السابق مع هيئة الرقابة المالية والتى نتج عنها إصدار وثيقة تأمين المصريين بالخارج بالتعاون مع المجمعة التأمينية.

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد إن الهيئة العامة للرقابة المالية ترحب بكل أوجه التعاون مع وزارة الهجرة، خصوصا فى دعم جهودها لتوفير أوعية استثمارية تساعد على زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتعزز مشاركتهم واستفادتهم من المشروعات الاستثمارية التى تعكف الحكومة المصرية على تنفيذها حالياً.

ورحب الدكتور فريد خلال اللقاء رئيس البورصة بالتنسيق مع وزارة الهجرة بحضور شركات الوساطة ومديرى الاستثمار المرخص لها من الهيئة، بعمل حصر بكل الفرص الاستثمارية المتاحة داخل سوق الأوراق المالية من أسهم مقيدة لشركات تعمل فى قطاعات اقتصادية وإنتاجية مختلفة ما بين القطاع العقارى والتعليم والصحة، أو غيرها من القطاعات، تساعد المصريين بالخارج على تنويع استثماراتهم، بما يوفره السوق من سهولة الدخول والخروج.

حضر اللقاء نائبا رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام وأحمد الشيخ ورامى الدكانى، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، والدكتور سيد عبد الفضيل نائب رئيس قطاع الإشراف والرقابة على سوق المال، فضلا عن فريق عمل المعاون لوزيرة الهجرة.

من جانبه، أشار الدكتور فريد أن الهيئة فى ضوء اضطلاعها بالإشراف والرقابة على كل أنشطة القطاع المالى غير المصرفى، توفر خدمات تأمينية للمصريين بالخارج، أهمها وثيقة التأمين الإجبارية للمسافرين التى تم اصدراها العام الماضى، تُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج فى حالة تعرض أى منهم لأي حادث عرضى أو مرض طارئ قد يتعرض له أثناء رحلة السفر خارج البلاد، خلال 90 يوماً متتالية من السفر، وتعتبر وثيقة تأمين السفر، التى تصدرها المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، إحدى المتطلبات الرئيسية للحصول على تأشيرات السفر، هذا بالإضافة إلى وثيقة التأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج والتى تغطى التكاليف فى حالة الوفاة بالخارج ورجوع الجثمان بشكل آمن إلى أرض الوطن، ويبلغ قسطها التأمينى السنوى: 100 جنيه مصرى أو ما يعادلها، ومبلغ التأمين الإجمالى 100,000 ألف جنيه مصرى.

فى سياق متصل، قال رامى الدكانى، رئيس البورصة المصرية، إنه سيتم تنسيق عملية التواصل بين وزارة الهجرة وممثلى شركات الوساطة ومديرى الاستثمار ولبحث كيفية استعراض أهم الفرص الاستثمارية التى يتيحها سوق الأوراق المالية المصرية استكمالاً لما كانت قد بدأته البورصة والهجرة، مشيرا إلى أن البورصة مستمرة فى التعاون مع وزارة الهجرة لاستكمال برامج رفع مستويات وعى ومعرفة المصريين بالخارج بأساسيات الاستثمار والادخار من خلال سوق الأوراق المالية فضلا عن تعريفهم بمتطلبات فتح الحساب وبدء الاستثمار.