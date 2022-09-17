وزيرة البيئة: نطمح لتمثيل إفريقى قوى فى مؤتمر المناخ COP27

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر تبذل جهودا حثيثة لإعداد مؤتمر مناخ بصبغة مميزة للوصول لمؤتمر ناجح على كل المستويات، وتعمل على تحويل مدينة شرم الشيخ مقر استضافة المؤتمر لمدينة خضراء سواء بتحولها للنقل الكهربى ونظم إدارة المخلفات المتطورة وحصول فنادقها على النجمة الخضراء والتوسع فى وحدات الطاقة الشمسية، لتقدم نموذجا إفريقيا فى الانتقال العادل.





جاء ذلك خلال لقائها مع نظيرها السنغالى عبده كريم سليم، وزير البيئة والتنمية المستدامة، لبحث سبل الحشد لمشاركة إفريقية مميزة فى مؤتمر المناخ COP27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، على هامش مشاركتها فى الدورة الـ18 لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة AMCEN بالسنغال.

وأشارت وزيرة البيئة إلى حرص مصر على الاستماع لكل الآراء والرؤى الإفريقية، وآمال الأشقاء الأفارقة وتطلعاتهم لنتائج ومخرجات المؤتمر، لتضعها الرئاسة المصرية للمؤتمر فى اعتبارها خلال الإعداد للمؤتمر.

وأبدت وزيرة البيئة تطلعها لمشاركة رفيعة المستوى للسنغال فى المؤتمر الذى نسعى لأن يكون مؤتمراً للتنفيذ، مما يتطلب مشاركة كبيرة على مستوى القيادة السياسية الإفريقية للتحدث نيابة عن مواطنيها، وتطلعها أيضا للمشاركة الإفريقية المميزة فى الاجتماع التمهيدى لمؤتمر المناخ فى أكتوبر المقبل باعتباره نقطة انطلاق لمناقشة القضايا محل التفاوض ومنه يمكن العمل على تكوين موقف إفريقى موحد وقوى.

وشددت الوزيرة على أن مصر كرئيس لمؤتمر المناخ COP27 ستراعى مصالح كل الأطراف، ولكنها تحرص أيضا على تمثيل إفريقى قوى فى مؤتمر مناخ يخرج من قلب القارة الإفريقية، نتطلع من خلاله للوقوف على قلب رجل واحد لرفع صوت إفريقيا.

ومن جانبه، أثنى عبده كريم سليم، وزير البيئة السنغالى، على جهود مصر في الإعداد لمؤتمر المناخ COP27، متمنيا نجاح المؤتمر الذى اعتبره مؤتمرا إفريقيا فى المقام الأول، وأكد دعم السنغال للمؤتمر على أعلى مستوى وخصوصا فى ظل تولى الرئيس السنغالى رئاسة الاتحاد الإفريقى، مؤكدا أن المشاركة الإفريقية فى مؤتمر المناخ ستكون استثنائية عن مؤتمرات المناخ السابقة، وستقيم السنغال جناح بالمؤتمر يقدم العديد من الفعاليات الإفريقية.